النعم ميارة

“ميارة” يدعو الى إعادة خط الطيران المباشر بين المغرب والأردن

2023-09-03 / 14:33
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هبة بريس

عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، مباحثات برلمانية مع الجانب المغربي تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين، أجراهما رئيس مجلس المستشارين المغربي “النعم ميارة” مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب الأردنيين، فيصل الفايز، وأحمد الصفدي.

وفي لقاء “ميارة” مع رئيس مجلس الأعيان الأردني، تم بحث العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال الفايز إن “الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين”.

وتلك المباحثات “تهدف إلى التنسيق “المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية”، بحسب الفايز.

فيما أكد ميارة “أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل باتفاقية أغادير الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس”.

ودعا إلى “إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين”.

كما التقى “ميارة” مع رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي. وتناول الجانبان أهمية تعزيز آفاق التعاون بين برلمانيْ البلدين، وقال “ميارة” إن “بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين”.

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