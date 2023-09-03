هكذا ودع الزلزولي نادي برشلونة بعد انضمامه إلى ريال بيتيس

هبة بريس

ودع الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، مكونات برشلونة الإسباني، بعد انتقاله رسميا إلى صفوف ريال بيتيس.

وكتب الزلزولي في منشور عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع “أنستغرام”: “لقد حققت الحلم الذي كان لدي منذ أن كنت طفلا باللعب في برشلونة”.

وتابع: “لقد كان اللعب في ‘كامب نو’ أحد الأشياء التي لن أنساها أبدا، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في قادم الاستحقاقات”.

واختتم الزلزولي منشوره: “أتمنى أيضا أن نلتقي في أوقات أخرى”.

وكان برشلونة، قد أعلن الجمعة، عن رحيل لاعبه الزلزولي صوب ريال بيتيس، بقيمة بلغت 7،5 مليون يورو، علما أن “البلاوغرانا” يملك خيار الشراء في حال أراد التعاقد مع اللاعب مستقبلا، أو الحصول على نسبة 50٪؜ من قيمة الصفقة، إذا قرر النادي الأندلسي بيعه لاحقا

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