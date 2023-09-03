مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– الناظور 37 ملم
– وجدة 36 ملم
– تاوريرت 35 ملم
– القنيطرة 21 ملم
– الحسيمة والمحمدية 10 ملمترات
– إفران 9 ملمترات
– بنسليمان 8 ملمترات
– البيضاء والرباط وتازة 7 ملمترات
– تيط مليل وطنجة 6 ملمترات
– سيدي سليمان 5 ملمترات
– فاس، العرائش والنواصر 4 ملمترات
– أسفي 3 ملمترات
– الجديدة وسطات ملمتر واحد
– مراكش، بني ملال، الصويرة-المطار، مكناس، تزنيت، الصويرة-الميناء وتطوان، أقل من ملم
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