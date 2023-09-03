مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-09-03 / 14:02
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– الناظور 37 ملم

– وجدة 36 ملم

– تاوريرت 35 ملم

– القنيطرة 21 ملم

– الحسيمة والمحمدية 10 ملمترات

– إفران 9 ملمترات

– بنسليمان 8 ملمترات

– البيضاء والرباط وتازة 7 ملمترات

– تيط مليل وطنجة 6 ملمترات

– سيدي سليمان 5 ملمترات

– فاس، العرائش والنواصر 4 ملمترات

– أسفي 3 ملمترات

– الجديدة وسطات ملمتر واحد

– مراكش، بني ملال، الصويرة-المطار، مكناس، تزنيت، الصويرة-الميناء وتطوان، أقل من ملم

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