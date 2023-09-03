بالفيديو.. أبوخلال يواصل تألقه ويسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي
واصل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال تألقه وسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه تولوز ضد كليرمون فوت، صباح اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
ووقع أبوخلال هدف التقدم لتولوز في الدقيقة 8 من الجولة الأولى، موقعا بذلك على ثالث أهدافه هذا الموسم.
جملة تكتيكية مميزة يكملها زكريا أبو خلال في الشباك#الدوري_الفرنسي #تولوز_كليرمون #زكريا_بوخلال pic.twitter.com/REJQbdv4SX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
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14 تعليقات
بركت أبو خلال زكرياء..
المواهب المغربية في عز لبلدهم المغرب ..
مسيرة موفقة له ولباقي اللاعبيين المغاربة ..
أسود الأطلس يزأرون في كل بقاع الأرض..
بالتوفيق لأبو خلال زكرياء..
اللهم احفظ أسود الأطلس أينما كانوا وارتحلوا…
فخر المغرب..
أبو خلال افتتح الموسم بثلاثية نظيفة ..
هداف تولوز الفرنسي..
ألف مبروك لأبو خلال زكرياء..
هنيئا لي بطلنا ابو خلال المزيد من العطاء
حفضك الله ببركاته انشاالله والمزيد من التالق في مسيرتك الكروية
هنيئا لك ولي فرقتك بهدا الفوز وهدا العطاء وامزيد من الاهداف انشاالله حفضك الله
هنيئا لك يابوخلال