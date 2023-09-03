بالفيديو.. أبوخلال يواصل تألقه ويسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي

2023-09-03 / 13:36
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واصل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال تألقه وسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه تولوز ضد كليرمون فوت، صباح اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ووقع أبوخلال هدف التقدم لتولوز في الدقيقة 8 من الجولة الأولى، موقعا بذلك على ثالث أهدافه هذا الموسم.

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