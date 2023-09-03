البناء العشوائي يجتاح صفرو وأصابيع الإتهام لأعوان السلطة .

2023-09-03 / 12:50
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هبة بريس _ ع محياوي

أصبحت ظاهرة البناء العشوائي، بمدينة صفرو داخل المجال الحضري للمدينة والتغاضي عنها من طرف السلطات المختصة، حقيقة تعرف نموا لايستهان به والتي تنجز في شأنه محاضر قليلة جدا لبعض المخالفين

و قالت مصادر الجريدة إن عدة أحياء بالمدينة كحي الرفايف و حي للا يزة والشعبة وعدد من الاحياء أصبحت النموذج الحقيقي للبناء العشوائي حيث إنتشر بوتيرة سريعة يظن المتتبع أنها خارجة عن نطاق السيطرة، بحيث حطمت الرقم القياسي وأصبحت ورشا مربحا لأعوان السلطة

الظاهرة جعلت الكثير من الساكنة تفكر مستقبلا في توسعة دورهم وفيلاتهم ومنشآتهم يشيدون طوابق و بيوت في الأسطح أو توسيع البناء بدون تراخيص، بالإضافة إلى تشييد صالونات للرياضة بمآرب للسيارات تحت عمارات سكنية بحي بن صفار والمدينة الجديدة وذلك أمام أعين السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الفضائح ولا تعيير أي اهتمام لمذكرة وزارة الداخلية بخصوص هذه الخروقات العشوائية .

ويبقى السؤال مطروحا..؟ هل عامل إقليم صفرو على علم بما يجري في مدينة صفرو بخصوص الخروقات المذكورة فيما يبقى دور سلطات المقاطعات ودور قسم الشؤون الداخلية ايضا غائب بشكل كلي

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