فارس تبوريدة يصيب سيدة بطلق ناري بتارودانت

2023-09-03 / 12:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرة أخرى من حوادث مهرجانات التبوريدة بسوس، فبعد مقتل حصان بمهرجان بتزنيت خلال الاسابيع الماضية، بعد طلق ناري خاطئ من الفارس، شهد مهرجان التبوريدة بمنطقة إسن ضواحي اولاد التايمة اقليم تارودانت، إصابة سيدة بطلق ناري من بندقية ” التبوريدة” .

وقالت مصادر الجريدة، أن حركة الفارس لبندقيته الخاطئة اصابت سيدة في عقدها الخامس، بطلق ناري، أصاب وجهها وتم نقلها على عجل لتلقي العلاجات بالمستشفى الإقليمي.

واقعة أخرى تستدعي من الفرسان إعادة تكثيف تداريبهم وسبل تفادي الأخطاء، كما أن السلطات لابد ان تعمل في المهرجانات المقبلة على فرض شروط الوقاية والسلامة في هذه التظاهرات الثقافية المهمة .

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