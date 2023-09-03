سباليتي يتعهد بحقبة جديدة للمنتخب الإيطالي

2023-09-03 / 12:19
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هبة بريس / رياضة

تعهد المدرب الإيطالي الجديد، لوتشيانو سباليتي، بحقبة جديدة للمنتخب الوطني الإيطالي (ناسيونالي)، الذي سيستأنف تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام مقدونيا في التاسع من شتنبر الجاري، وأوكرانيا بعدها بثلاثة أيام.

وقال سباليتي، الذي تم تعيينه بعد رحيل روبرتو مانشيني، في تصريح صحفي “لقد مررنا بأزمة خطيرة وغير متوقعة وغير مسبوقة”.

وتابع بالقول “هذه الفترة التي واجهناها دون أن نفشل في قيمنا وبإعطاء الأولوية للقميص الوطني، أعطتنا الطاقة لفتح فصل جديد في تاريخنا”، مسجلا أن المدرب السابق مانشيني أطلق العديد من المواهب الشابة وشكل منتخبا جيدا.

وبحسب (غازيتا ديلو سبورت)، فإن مدرب نابولي السابق يدرك أنه يجب عليه إعادة بناء، أو على الأقل إصلاح، العلاقة بين المنتخب الوطني الإيطالي والجمهور، التي تضررت بسبب الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 و2022.

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