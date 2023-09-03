أستراليا ترسل كاسحة جليد إلى القارة القطبية الجنوبية لإسعاف باحث مريض

هبة بريس _ وكالات

تتوجه كاسحة جليد أسترالية، اليوم الأحد 3 شتنبر، إلى القارة القطبية الجنوبية لإسعاف باحث مريض يتواجد في قاعدة نائية بالمنطقة، وذلك في ظل فصل الشتاء الجنوبي، وفق ما أفاد به برنامج أنتاركتيكا الأسترالي.

وأبحرت السفينة “إر إس في نويينا” من تاسمانيا (جنوب أستراليا) وهي في طريقها إلى قاعدة كايسي في أنتاركتيكا على مسافة 3443 كلم إلى الجنوب.

وتبحر السفينة، التي تحمل مروحيات للمساعدة في إجلاء الباحث، بسرعة أقصاها 30 كلم في الساعة في المياه الخالية من الجليد، ما يعني أن عملية الإغاثة قد تستغرق عدة أيام.

وذكر متحدث باسم برنامج أنتاركتيكا، في بيان أمس السبت، أن الباحث “بحاجة إلى تشخيص طبي وعناية من اختصاصي في أستراليا بسبب حالة طبية قيد التطور”.

وأضاف أنه يجري إطلاع عائلة الباحث على تطور الوضع، مؤكدا أن “رفاه فرقنا هو أولويتنا الأولى”.

وقاعدة كايسي هي واحدة من ثلاث قواعد لأستراليا في أنتاركتيكا، وهي تؤوي باحثين يصل عددهم إلى 160 خلال موسم الصيف الجنوبي، ولا يتعدى العشرين خلال الشتاء. وثمة مدرج للطائرات على مسافة سبعين كلم منها، لكن لا يمكن استخدامه في الشتاء بسبب الظروف الجوية القصوى

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