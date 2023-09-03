أقدم حزب معارض في الجزائر ينتقد “الجمود السياسي

هبة بريس

عرضت جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، ملامح المبادرة السياسية التي تعتزم طرحها على الأحزاب ومختلف الفاعلين، من أجل كسر ما تصفه بـ”الجمود السياسي

واعتبر مسؤول أقدم حزب معارض، الأمين الأول للحزب يوسف أوشيش أن “الجمود السياسي” مفروض بسلسة من الأحكام القانونية التي تتعارض مع مبادئ دولة القانون من شأنها تعزيز مناخ انعدام الثقة وتغذية مشاعر الانهزامية، الرضوخ والانسحاب”

وحسب الأخير ، فهناك تهميشا لدور الأحزاب السياسية وسعيا لاستبدالها بـ”مجتمع مدني” افتراضي يشجع العزوف السياسي ويجعل الجزائر قابلة لتلاعب بكل أشكاله. وهنا، لفت أوشيش إلى أن “تحييد كافة قنوات التعبير السياسي يهدد بتوسيع الهوة بين الشعب ومسؤوليه

وطالب الأخير ب“إعادة الاعتبار للفعل السياسي وللسياسة وإلى تحرير ديناميكية تعزز الدولة الوطنية عبر خلق مناخ من التهدئة واستحضار الشروط الضرورية للانخراط السياسي لمواطنينا”.

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