الرياض.. انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال 2023

هبة بريس _ وكالات

تنطلق، اليوم الأحد 3 شتنبر في الرياض، بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، بمشاركة 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 170 دولة.

وتعد هذه البطولة، التي ستتواصل فعالياتها حتى 17 من الشهر الحالي، الأولى من نوعها عالمياً في تاريخ رياضة رفع الأثقال منذ تأسيس الاتحاد الدولي للعبة عام 1895، كون المشاركة فيها ملزمة للتأهل لأولمبياد (باريس 2024). وستعرف البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات، مشيراً إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتنافس اللاعبون من الرجال في أوزان (55 كلع وحتى أكثر من 109 كلغ)، فيما تتنافس اللاعبات السيدات في أوزان (من 45 كلغ وحتى أزيد من 87 كلغ).

وبدأت اللجنة المنظمة، استعداداتها للبطولة، منذ أكثر من عام منذ إعلان استضافة الرياض للبطولة، وستكون لجنة المنشطات، حاضرة في البطولة، حيث ستقوم يومياً بفحص أكثر من 50 عينّة فحص، إضافة إلى نشرها لمنشورات توعوية مطبوعة في صالات التدريب، بهدف التوعية حول خطورة استخدام المنشطات على حياة الإنسان بشكل عام، والرياضي بشكل خاص.

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