تارودانت : توقيف قاتل والده السبعيني وهو يهم بمغادرة مسجد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد اختفائه لعدة أيام ، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، لم يبتعد قاتل والده السبعيني، كثيرا عن مقر سكناه، في محاولة لإيهام السلطات بأنه غادر منطقة تالوين بتارودانت، لكن الاخير بقي بالمنطقة، يلتقط الاخبار هنا وهناك، قبل أن ترصده الاعين، ويتم إخطار مصالح الدرك بمكان تواجده.

مصادر محلية حكت للجريدة، أن المشتبه فيه بقتل والده بطعنات سكين، كان قد إختفى عن الانظار مبتعدا عن مقر سكناه بالدوار حتى لا يتعرف عليه السكان، خصوصا أن الجريمة إنتشر خبرها كالنار في الهشيم،وسط المجتمع المحلي بتالوين، حيت اصبح خبر الحريمة حديث الناس، نظرا لهولها، ولبشاعتها ضد الاصول.

موعد الإطاحة بالمشتبه فيه، كان أمام مسجد بأحد دواوير جماعة تالوين، بينما حاول المتهم مغادرة بيت الله، بعد أداء صلاة المغرب، قبل أن يضع رجال الدرك الأصفاد في معصميه، وسط سؤال المصلين من هذا الذي غادر المسجد ليجد ا-لمخزن في انتظاره، هل ينتمي لجماعة متطرفة؟؟ ليكون الجواب صادما هذا من قتل والده، ليتجمع المصلين في مجموعات وتبدأ الحكاية من جديد قرب المسجد وبعد الرجوع الى المنازل ليزف كل أحد خبر توقيف ” مسخوط الوالدين”.

المشتبه فيه يبلغ من العمر 38، كان على خلاف مع والده لأسباب تافهة، قبل أن يقوم بذبحه ويدفنه بمقبرة الدوار، ليلوذ بعدها بالفرار صوب وجهة مجهولة.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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