م_صرع 10 أشخاص بالهند بسبب صواعق برق

2023-09-03 / 10:18
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هبة بريس _ وكالات

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات بالغة في ولاية أوديشا شرق الهند بسبب صواعق برق حدثت في ظل هطول غزير للأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مسؤول كبير في حكومة الولاية اليوم الأحد أن صواعق البرق تسببت في مقتل أربعة أشخاص في منطقة خوردا بالولاية، وشخصين في بولانغير، وشخص في كل من أنجول وبوده وجاغاسينغبور ودينكانال، كما أصيب ثلاثة أشخاص في منطقة خوردا بسبب هذه الصواعق.

وعرفت المناطق الساحلية في ولاية أوديشا، بما في ذلك مدينتي بوبانسوار وكوتاك، تساقط أمطار غزيرة أمس السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يستمر هذا الوضع في أنحاء من الولاية خلال الأيام الأربعة المقبلة. ودعت المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية.

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‫10 تعليقات

  6. قوله تعالى: «.وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ »..

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