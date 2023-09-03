إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص في تايوان قبل وصول الإعصار هايكوي

2023-09-03 / 10:00
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هبة بريس _ وكالات

أُجلي آلاف الأشخاص وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُغلقت متاجر في شرق تايوان حيث يُتوقّع الأحد وصول أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.

وتسبّب الإعصار هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباح الأحد، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها حوالي 154 كلم/ساعة. ويُرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين بحلول الساعة 17,00 (09,00 ت غ).

وأُلغيت أكثر من 200 رحلة جوية داخليّة وأغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.

وفي الساعة التاسعة صباحا (1,00 ت غ)، كان هايكوي على بُعد حوالي 180 كيلومترا شرقي الجزيرة، وفق مكتب الأرصاد الجوّية المركزي في تايوان.

وأشار نائب مدير المكتب فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ “قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ البارحة (السبت)”، داعيا السكّان إلى “البقاء على أهبة الاستعداد”.

وتوقّع أن يُشكّل هايكوي “تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج”، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.

وقالت الرئيسة تساي إينغ-ون الأحد “إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات”.

وأضافت “أذكّر الناس بضرورة الاستعداد للإعصار وتوخي الحذر من أجل سلامتهم، بالإضافة إلى تجنّب الخروج أو المشاركة في أي أنشطة خطرة”.

وقالت وزارة الداخليّة إنّ أكثر من 2800 شخص أجلوا من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبليّة المجاورة لتايتونغ

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