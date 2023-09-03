كرة القدم..أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في 2023

هبة بريس / رياضة

أصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون أغلى صفقة انتقال في صفقات الميركاتو الصيفي خلال الموسم الحالي 2023، بمبلغ 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات.

وفي المرتبة الثانية حل اللاعب ديكلان رايس الذي انتقل من ويست هام إلى أرسنال بمبلغ 125 مليون دولار، ونحو 8 ملايين دولار كمتغيرات.

وفي ما يأتي إنفوغراف بأغلى 20 صفقة انتقال في الموسم الحالي 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة كما تطقت الى ذلك عربي 21

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