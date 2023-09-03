برلماني : مستقبل العلاقات بين المغرب وروسيا يشهد تطورات
قال البرلماني محمد ملال، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان ، إن العلاقات “المغربية – الروسية” لها تاريخها المتميز ومستقبلها المشرق.
وحول مستوى العلاقة في الوقت الراهن، يقول محمد ملال “، إن العلاقات بين البلدين عرفت تطورا هاما بعد زيارة الملك محمد السادس في العام 2016، حيث جرى توقيع العديد من الاتفاقيات، ما يؤكد رغبة المغرب الكبيرة في تقوية العلاقات مع روسيا، بكافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية
وتابع: “الرؤية الملكية الحالية بشأن العلاقات الدولية تسير في اتجاه سياسة الانفتاح على جميع القوى الدولية، والتعاون الصادق بين الشركاء والحلفاء، وهو ما تأكد اليوم في ظل العالم المتعدد الأقطاب”.
ولفت إلى أن ما تشهده الساحة الدولية الآن، يؤكد السير نحو العالم متعدد الأقطاب وتغير العديد من العوامل السابقة في جميع المجالات.
واستطرد: “المغرب لديه تاريخ عريق في علاقته الدولية مع جميع الأطراف”.
وشدد ملال، على أن مستقبل العلاقات بين روسيا والمغرب مشرق ويمكن أن يتطور بسرعة كبيرة، حسب جميع المؤشرات الراهنة.
ووفق الأخير ، فإن قرار الملك محمد السادس بتنويع الشراكات والعلاقات هو خيار استراتيجي غير مرتبط بمرحلة بعينها أو أزمة ما، لكنه مرتبط برؤية هامة تعرف تطورا ملحوظا بين المغرب وروسيا في جميع المجالات، كما في بعض الدول. يقول ملال لسبوتنيك
12 تعليقات
المغرب له حضور وازن وقوي مع كل الدول..
المغرب سوف ينمو اقتصاديا..
ما دمنا تابعين لفرنسا فلا تطور ولا سعادة ترجى..
بفضل الله وحده المغرب يشهد تطورا في كل المجالات .أما ما بقي فهي مجرد مصالح و سياسة رابح رابح..
نتمنى أن تكون هناك علاقة قوية بين المغرب وروسيا في المستقبل..
هناك الحمد لله علاقة طيبة مع روسيا الشقيقة..
اللهم احفظ البلدين لما فيه من خير للبلاد والعباد..
علاقة المغرب وروسيا تشهد تطورا في السنين الأخيرة..
كل الحب والاحترام المتبادل للشعب الروسي وقادته ..
كل شيء يتعلق بالازدهار والتقدم للامام بوطننا الحبيب نتمنا من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا في السير فيه وتبادل الاراء فيه وتبادل الخيبرات في مابيننا وبينا روسيا
كل التوفيق والسداد والنجاح الدائم انشاالله في هذه العلاقة بين كل من وطننا الحبيب المغرب 🇲🇦 والروسيا
كل التوفيق والنجاح في هذه العلاقة مع روسيا
العالم 🌏 باسره يتمنا ان يكون له علاقة مع مغربنا العريق بتقافته العريقة وسياسته الحميدة وتارخه العريق والمشرف