طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

2023-09-03 / 09:12
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم مع نزول أمطار وتسجيل رعد فوق الشمال الغربي للبلاد خلال الصباح.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة في بعض الأحيان ومحلية فوق الريف الغربي، منطقة طنجة، غرب الواجهة المتوسطية، منطقة السايس، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومحليا في السهول الوسطى.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما وسط وجنوب البلاد وكذا الجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و23 درجة بالجنوب والجنوب-الشرقي، ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وجنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي جهات المملكة. وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، انخفاضا على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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‫16 تعليقات

  6. «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ »..

  9. اللهم عز وجل يمتحننا بأفعالنا الخبيثة فلو كنت نطبق تعاليم الإسلام التي جاء بها فسنكون من أغنى مخلوقاته على وجه الأرض..

  10. الحمدلله على هده الامطار صبحان الله عشنا حرارة 🔥 مرتفعة وعندما اراد الله انزلها مرة واحدة هو الرحمان الرحيم بعباده

  12. يارب انت الكريم والرحمان والرزاق نحمدك ونشكرك علا ماانزلته علينا من امطار خير

  15. كيف ماكالو ناس ازمان ربي كريم اوعندو منين ايسبحها فشان او يبيتها فشان هو صاحب شان صبحان الله احمدناه وشكورناه اعلا ماعطانا وعلا ماغيعطينا

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