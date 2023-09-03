طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم مع نزول أمطار وتسجيل رعد فوق الشمال الغربي للبلاد خلال الصباح.
وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة في بعض الأحيان ومحلية فوق الريف الغربي، منطقة طنجة، غرب الواجهة المتوسطية، منطقة السايس، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومحليا في السهول الوسطى.
كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما وسط وجنوب البلاد وكذا الجنوب-الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و23 درجة بالجنوب والجنوب-الشرقي، ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وجنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي جهات المملكة. وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، انخفاضا على العموم.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
16 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
حفيظة السدود تراجعت كثيرا ..
الماء مادة حيوية فلنحافظ عليه جميعا..
بداية التساقطات المطرية ولله الحمد..
«هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ »..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب الجفاف..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم عز وجل يمتحننا بأفعالنا الخبيثة فلو كنت نطبق تعاليم الإسلام التي جاء بها فسنكون من أغنى مخلوقاته على وجه الأرض..
الحمدلله على هده الامطار صبحان الله عشنا حرارة 🔥 مرتفعة وعندما اراد الله انزلها مرة واحدة هو الرحمان الرحيم بعباده
نسأل ألله العلي القدير أن تكون امطار بوشرة خير لي هدا العام انشاالله
يارب انت الكريم والرحمان والرزاق نحمدك ونشكرك علا ماانزلته علينا من امطار خير
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
الارض في امس الحاجة لهده الامطار فاللهم غيثا نافعا
كيف ماكالو ناس ازمان ربي كريم اوعندو منين ايسبحها فشان او يبيتها فشان هو صاحب شان صبحان الله احمدناه وشكورناه اعلا ماعطانا وعلا ماغيعطينا
امطار خير وبركة علا ارضنا فرح بها الصغير قبل الكبير نحمد الله ونشكره عليها