الجزائر .. إصابة 16 شخصا في انـ..ـفجار بأحد البنايات

2023-09-02 / 23:24
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هبة بريس - وكالات

أصيب ما لا يقل عن 16شخصا في انفجار مبنى وقع اليوم السبت في مدينة عنابة (شمال شرق الجزائر)، وذلك وفق الوقاية المدنية الجزائرية.

وأوضح المصدر في حصيلة مؤقتة، أن الانفجار وقع في الطابق الرابع من مبنى سكني بمنطقة البوني ، مما تسبب في إصابة 12 شخصا على الأقل.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المأساة وقعت إثر انفجار قارورة غاز.

وتتكرر هذه الحوادث في الجزائر، ففي أبريل 2022 ، قتل تسعة أشخاص وأصيب 16 آخرون في انفجار غاز قوي تسبب في انهيار منزل من ثلاثة طوابق في بلدة برج بوعريريج (شرق الجزائر).

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