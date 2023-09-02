أثارت تفاعلا كبيرا بموقع (اكس)..رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها في عيد ميلادها

2023-09-02 / 22:44
0
هبة بريس - وكالات

استذكرت رغد صدام حسين اليوم السبت (2 سبتمبر) والدها الراحل، بمناسبة عيد ميلادها الـ55، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وعلى حسابها في منصة “إكس”، كتبت رغد صادم حسين بمناسبة ذكرى ميلادها: “أبو الرغد، هكذا يناديني ..في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان أحمر أضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه إحدى هواياتي منذ الصغر، لم أكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، إلا أنني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه، ذلك الصوت الذي أحب”.

وأضافت: “كان في آخر الدرج مبتسما في يده علبة..عندما وصلت قبلني وقال لي “بنيتي كل عام وانتِ بخير”..وقدم لي الهدية وهو ما زال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي اصبحت شابة”.

وتابعت رغد: “هذه الذكرى التي أراها واتذكرها كل سنة في مثل هذا اليوم.. شكرا أيها الأحبة على الامنيات الجميلة التي ارسلتموها على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكل المحبين”.

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع منشور رغد صدام حسين، حيث علق أحدهم قائلا: “الله يرحمه ويغفر له ..عمر مديد … دمتِ بخير”، وأضاف آخر: “كل عام وأنت بألف خير وسعادة و تألق، ورحم الله الأب القائد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن ليبية

“ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن…

2023-09-02 / 19:49
Photo of هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

2023-09-02 / 17:13
Photo of عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

2023-08-28 / 13:37
Photo of طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

2023-08-27 / 20:03
Photo of انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر فتكا بالجديدة

انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر…

2023-08-27 / 18:34
Photo of الشرطة البريطانية تعرض أكثر من 60 ألف دولار بحثا عن شابة عربية

الشرطة البريطانية تعرض أكثر من 60 ألف دولار بحثا…

2023-08-27 / 10:39
Photo of وفاة جون وارنوك مخترع PDF عن عمر يناهز 82 سنة

وفاة جون وارنوك مخترع PDF عن عمر يناهز 82…

2023-08-22 / 18:58
Photo of باحثون: هشاشة العظام سيصيب مليار شخص بحلول 2050‎

باحثون: هشاشة العظام سيصيب مليار شخص بحلول 2050‎

2023-08-22 / 17:08
Photo of غضب شعبي بالعراق بعد بث فيديو إباحي على شاشة إعلان بالشارع العام

غضب شعبي بالعراق بعد بث فيديو إباحي على شاشة…

2023-08-21 / 21:31
Photo of إيران.. توقيف وكيل عقاري قام ببيع شقة لـ”كلب”

إيران.. توقيف وكيل عقاري قام ببيع شقة لـ”كلب”

2023-08-21 / 14:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق