البوليساريو تشيع جثامين قتلاها في ضربة بمسيرة مغربية
هبة بريس – اس.بويعقوبي
شيعت جبهة البوليساريو الانفصالية ،اليوم السبت، جثامين قتلاها في قصف بطائرة مسيرة مغربية ، ، بعدما حاولوا التسلل الى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية .
وتلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، أمس الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه ، ويتعلق الأمر بقائد مايسمى بالناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.
الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.
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23 تعليقات
Buenas noticias matar los teroristes de polizario s
تحية تقدير واجلال واحترام كبير كبير كبير لقواتنا الملكية العزيزة الغالية
مليار احترام ومليار تقدير لكم يا افراد قواتنا المسلحة الملكية المغربية الباسلة العزيزة الغالية الحبيبة
مجرد تساؤل
أين القتلى المغربيين !!!؟؟؟
في مقال نشرته “القدس العربي” بتاريخ:11/10/2022، تحت عنوان:” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يعترف أن الاشتباكات قرب الخط الفاصل في تصاعد”، جاء فيه ما نصه:
“أن الجيش المغربي قد أبلغ بين 1 أيلول/ سبتمبر 2021 و31 آب/ أغسطس 2022، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، عن 691 حادثة تتعلق بإطلاق النار من مسافة على وحداتها عند الساتر الرملي أو بالقرب منه، 64% من هذه الحوادث وقعت قرب منطقة المحبس، لكن بعثة المينورسو لم تتمكن من التحقق من هذه الحوادث بسبب الوضع الأمني.
خلال نفس الفترة، أصدرت جبهة البوليساريو تقارير إعلامية منتظمة بشأن العمليات العسكرية التي قامت بها ضد مواقع الجيش المغربي والتي وصل عددها إلى 1001 حادثة إطلاق نار. ” انتهى الاقتباس
هذا اعتراف مغربي بأن هناك حرب رغم محاولات التستر عنها، وأن وحدات الجيش الصحراوي تنطلق من الأراضي المحررة. وليس من داخل الجزائر ولا من داخل موريتانيا.
المغرب الرسمي يتكتم عن هذه المعارك وعن خسائرها، وأوكل المهمة لإعلامه، لينشر القتلى الصحراوين التي تعلن عنهم الجبهة بكل شجاعة ومسؤولية، وعندما تعلن الجبهة عن قتلى مغربيين، يتحاهل الخبر أو يكذبه.