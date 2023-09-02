البوليساريو تشيع جثامين قتلاها في ضربة بمسيرة مغربية

هبة بريس – اس.بويعقوبي

شيعت جبهة البوليساريو الانفصالية ،اليوم السبت، جثامين قتلاها في قصف بطائرة مسيرة مغربية ، ، بعدما حاولوا التسلل الى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية .

وتلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، أمس الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه ، ويتعلق الأمر بقائد مايسمى بالناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.

الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.

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