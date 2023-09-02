البوليساريو تشيع جثامين قتلاها في ضربة بمسيرة مغربية

2023-09-02 / 22:09
23

هبة بريس – اس.بويعقوبي

شيعت جبهة البوليساريو الانفصالية ،اليوم السبت، جثامين قتلاها في قصف بطائرة مسيرة مغربية ، ، بعدما حاولوا التسلل الى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية .

وتلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، أمس الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه ، ويتعلق الأمر بقائد مايسمى بالناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.

الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة انجاد .. تساقطات مطرية مهمة، وتدخلات لفك العزلة عن الطرقات المتضررة

وجدة انجاد .. تساقطات مطرية مهمة، وتدخلات لفك العزلة…

2023-09-03 / 15:49
Photo of الجديدة.. المتدخلون الدركيون يواصلون الحرب على مروجي “الماحيا”

الجديدة.. المتدخلون الدركيون يواصلون الحرب على مروجي “الماحيا”

2023-09-03 / 15:12
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-09-03 / 14:02
Photo of مرتيل.. حريق مهول بسوق الديزة يستنفر عناصر الوقاية المدنية

مرتيل.. حريق مهول بسوق الديزة يستنفر عناصر الوقاية المدنية

2023-09-03 / 13:15
Photo of البناء العشوائي يجتاح صفرو وأصابيع الإتهام لأعوان السلطة .

البناء العشوائي يجتاح صفرو وأصابيع الإتهام لأعوان السلطة .

2023-09-03 / 12:50
Photo of تارودانت : توقيف قاتل والده السبعيني وهو يهم بمغادرة مسجد

تارودانت : توقيف قاتل والده السبعيني وهو يهم بمغادرة…

2023-09-03 / 11:00
Photo of طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

2023-09-03 / 09:12
Photo of وكالة بيت مال القدس تقيم حفل استقبال على شرف طلاب فلسطينيين

وكالة بيت مال القدس تقيم حفل استقبال على شرف…

2023-09-02 / 22:50
Photo of الـ ONE ينفي مسؤوليته عن حادث أودى بحياة مستخدم بمطار محمد الخامس

الـ ONE ينفي مسؤوليته عن حادث أودى بحياة مستخدم…

2023-09-02 / 22:27
Photo of برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة طنجة

برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة…

2023-09-02 / 20:36

‫23 تعليقات

  2. تحية تقدير واجلال واحترام كبير كبير كبير لقواتنا الملكية العزيزة الغالية
    مليار احترام ومليار تقدير لكم يا افراد قواتنا المسلحة الملكية المغربية الباسلة العزيزة الغالية الحبيبة

  3. مجرد تساؤل
    أين القتلى المغربيين !!!؟؟؟
    في مقال نشرته “القدس العربي” بتاريخ:11/10/2022، تحت عنوان:” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يعترف أن الاشتباكات قرب الخط الفاصل في تصاعد”، جاء فيه ما نصه:
    “أن الجيش المغربي قد أبلغ بين 1 أيلول/ سبتمبر 2021 و31 آب/ أغسطس 2022، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، عن 691 حادثة تتعلق بإطلاق النار من مسافة على وحداتها عند الساتر الرملي أو بالقرب منه، 64% من هذه الحوادث وقعت قرب منطقة المحبس، لكن بعثة المينورسو لم تتمكن من التحقق من هذه الحوادث بسبب الوضع الأمني.
    خلال نفس الفترة، أصدرت جبهة البوليساريو تقارير إعلامية منتظمة بشأن العمليات العسكرية التي قامت بها ضد مواقع الجيش المغربي والتي وصل عددها إلى 1001 حادثة إطلاق نار. ” انتهى الاقتباس
    هذا اعتراف مغربي بأن هناك حرب رغم محاولات التستر عنها، وأن وحدات الجيش الصحراوي تنطلق من الأراضي المحررة. وليس من داخل الجزائر ولا من داخل موريتانيا.
    المغرب الرسمي يتكتم عن هذه المعارك وعن خسائرها، وأوكل المهمة لإعلامه، لينشر القتلى الصحراوين التي تعلن عنهم الجبهة بكل شجاعة ومسؤولية، وعندما تعلن الجبهة عن قتلى مغربيين، يتحاهل الخبر أو يكذبه.

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق