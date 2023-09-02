البوليساريو تشيع جثامين قتلاها في ضربة بمسيرة مغربية
هبة بريس – اس.بويعقوبي
شيعت جبهة البوليساريو الانفصالية ،اليوم السبت، جثامين قتلاها في قصف بطائرة مسيرة مغربية ، ، بعدما حاولوا التسلل الى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية .
وتلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، أمس الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه ، ويتعلق الأمر بقائد مايسمى بالناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.
الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.
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المجموع 11 آراء
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23 تعليقات
ابحمد الله مقتل كلاب ضالة كل من يقترب من المملكة الشريفة الجيش الريف له بالمرصاد عاش الملك و الصحراء مغربية
جزاء الاعداء القتل وبيس المصير
هذا هو الفرق بين الخنازير العجزة والاسود المغاربة. نحن لا نقتل شبان عزل بل ننحر ابناء فرنسا في الميدان العسكري. القوة الضاربة لا تسفك دماء المصطافين الابرياء. اذا كنتم رجالا فصارعونا في الميدان ايها الخونة البسطاء وابناء عهر فرنسا والاتراك.نحن في انتظاركم.
إلى جهنم وبيس،المصير عبد العزيز،المراكشي وبوخروبة،المجرمين في انتظاركم على أحر من الجمر توحشوكم بزاف ايها المرتزقة عملاؤ،شنقريحة العجوز،
العزة والرفعة للجيوش المغاربة الاحرار والذل والعار للخائنين الاشرار
العزة والمجد والنصر لجيوشنا الابطال والذل والخزي والموت للخائنين الاشرار
ان ينصركم الله فلا غالب لكم
هنيىاا لقواتنا المسلحة الملكية المغربية الباسلة بهذا العمل البطولي الرابع الذي اثلج قلوبنا فرحا والذي اودى بحياة عناصر من مرتزقة الذل والعار بعد استهدافهم بقصفهم بضربات من طاىرة مسيرة عندما حاولوا اختراق الجدار العازل اننا نفتخر بكم ونحييكم ونحبكم فدكوا العدو دكا اينما كان واحرقوه بنيران اسلحتكم حفظكم الله ونصركم الصحراء مغربية الى فناء الدنيا والسلام عليكم
هدا هو مصير الخونة المغرر بهم من طرف دولة العجزة الحمقى دولة الطوابير كل من يقترب من الجدار العازل ينتهي و جوده إلى جهنم
Bon débat.des chiens terroristes en moins
من تعدى حدوده ينتهي وجوده..
اللهم اغفر لهم لقد غرر بهم من طرف عدو جار قاتل العزل الجزائر..
انتم في الصحراء الشرقية لازال الدور قادم لكونها مغربية ..
تحية للجيش المغربي الذي أباد هذه الجراثيم. اقبروا في الرمال كالجيف ..
حذاري ثم حذاري، الدرون المغربي يراقب، و ضغطة زر كافية لتحويل هذه الشرذمة لأشلاء متبعثرة…
عاش المغرب ولا عزاء للخونة المرتزقة..
الجدار العازل خط أحمر من اقترب منه سيكون مصيره الحرق الصحراء مغربية والجزائر دولة ارهابية .عاش الملك وتحية تقدير للجيش المغربي البطل….
من تعدى حدود الله فقد ضلم نفسه..
ضربة موجعة للكابرانات وللخونة والمرتزقة..
Ils vont payer très cher leurs trahisons a la solde du régime Harki vaurien d’alger cocaïne