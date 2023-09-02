الغابون تعيد فتح الحدود بعد 3 أيام من الانقلاب

هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم الجيش في الجابون إن البلاد أعادت فتح حدودها السبت 2 سبتمبر 2023 بعد ثلاثة أيام من إغلاقها خلال انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد علي بونجو.

واستولى ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما على السلطة يوم الأربعاء، ووضعوا بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.

يثير الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مخاوف من انتشار عدوى الانقلابات العسكرية في أنحاء المنطقة وما يتبع ذلك من محو للتقدم الديمقراطي الذي أُحرز في العقدين الماضيين.

وتعرض قادة الانقلاب لضغوط دولية لاستعادة الحكومة المدنية، لكنهم قالوا الليلة الماضية إنهم لن يتعجلوا في إجراء الانتخابات.

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