رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر أمام البرلمان

2023-09-02 / 20:23
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هبة بريس - الرباط

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الاثنين، أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على “جريمة قتل” شابين مغربيين من طرف عناصر الحرس البحري الجزائري .

وقالت الرابطة في بلاغ لها أن هذا الفعل يشكل “جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين” معبرة عن تعازيها لأسر الشهداء المغاربة ضحايا إجرام الجيش الجزائري .

وأشار بلاغ الرابطة الى “خرق نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية.

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