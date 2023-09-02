الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة فاس – مكناس

هبة بريس - و م ع

قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت 02 شتنبر 2023، بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

وقال الوزارة، في بلاغ صحفين إن هذه الزيارات الميدانية في إطار تتبع تنزيل رزمانة مشاريع التحول للإطار الإجرائي، لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، ومعاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023.

وفي محطة أولى، قام الوزير بزيارة الثانوية التأهيلية سبع رواضي، حيث يندرج إحداثها ضمن مجهودات الوزارة لتوسيع العرض المدرسي وتنويعه، ومحاربة الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي والتقليص من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية.

وشملت المحطة الثانية للزيارة الميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، فرعية أولاد مبارك التابعة لمجموعة مدارس سبع رواضي الابتدائية، والمنخرطة ضمن مشروع “مؤسسات الريادة”.

ووقف الوزير عن كثب على التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2024/2023 بها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0