“ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن ليبية

2023-09-02 / 19:49
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هبة بريس - وكالات

انتشر في مواقع التواصل بشكل كبير، مقطع فيديو لشخص يشبه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو يركب سيارة ويتجول بمدن ليبية خلال احتفالات الذكرى 54 لـ”ثورة الفاتح من سبتمبر”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجاناعي مقطع فيديو لشبيه القذاقي، حيث تفاجأ العديد من الليبيين بظهوره وهو يتجول بين شوارع بني وليد، آخر معاقل قوات القذافي قبل استيلاء المناهضين لنظامه على المدينة في أكتوبر 2011.

هذا وأثار شبيه القذافي تفاعلا كبيرا في العالم الواقعي والافتراضي، بسبب التشابه الكبير بينه والزعيم الليبي الراحل، فيما يتعلق بمظهره وملابسه وطريقة ارتداء العمامة والشعر وملامح الوجه، وحتى حركات يده.

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