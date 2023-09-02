الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي وجبان”

هبة بريس - الرباط

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة وجدة أنها تلقت بأسى شديد خبر مأساة مقتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية برصاص الجيش الجزائري .

وقالت الكتابة الاقليمية لرفاق لشكر بوجدة، في بيان لها ،أنها تندد بهذا التصرف الوحشي الجبان ، وتؤكد على أن العداء للمملكة المغربية وشعبها أصبح عقيدة ملازمة للشرذمة الحاكمة في الجزائر، و نبهت إلى أن هذه المجموعة الخارجة عن القانون لن تتوانى في البحث عن أسباب خلق التوتر للتغطية عن عجزها وفشلها في مواجهة الأزمات الداخلية التي مافتئت تستفحل يوما بعد يوم .

ودعت الكتابة الإقليمية في بيانها الى ضبط النفس والتعامل بعقلانية الدولة التي تواجه عصابة، وفضح هذه العصابة في المنظمات الدولية والحقوفية.

كما دعا إلبيان إلى رد الاعتبار للضحايا وأسرهم بالتضامن المطلق معهم ،

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0