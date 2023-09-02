مجلس الشامي يصادق على رأيين حول الترخيص لاستغلال الموارد الطبيعية والحوسبة السحابية

2023-09-02 / 19:22
0
هبة بريس - و م ع

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية ال149 لجمعيته العامة المنعقدة يوم 31 غشت المنصرم، على رأيين.

يتعلق الأول بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، بينما يهم الثاني موضوع الحوسبة السحابية (cloud) وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الرأي الأول يؤكد بأنه على الرغم من وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، فإن بعض هذه الموارد، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.

وللحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، يضيف البلاغ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار المجلس إلى أن الرأي الثاني يدعو إلى أن يكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات، لافتا إلى أنه سيتم نشر هذين الرأيين في الأسابيع المقبلة. وعلاوة على ذلك، تم تخصيص أشغال هذه الدورة ، التي ترأسها رئيس المجلس أحمد رضى شامي، لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة طنجة

برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة…

2023-09-02 / 20:36
Photo of رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر أمام البرلمان

رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر…

2023-09-02 / 20:23
Photo of الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة فاس – مكناس

الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة…

2023-09-02 / 20:05
Photo of الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي وجبان”

الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي…

2023-09-02 / 19:41
Photo of منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال فتيل التوتر بالمنطقة

منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال…

2023-09-02 / 19:03
Photo of نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام المحاكم الدولية

نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام…

2023-09-02 / 18:42
Photo of مع الدخول المدرسي…منظومة مسار تُخلف الميعاد

مع الدخول المدرسي…منظومة مسار تُخلف الميعاد

2023-09-02 / 18:30
Photo of نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر ويوصي بحل واقعي لنزاع الصحراء

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر…

2023-09-02 / 18:23
Photo of اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

2023-09-02 / 17:32
Photo of انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

2023-09-02 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق