اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين الشرطة وطالبي لجوء من إريتريا

2023-09-02 / 19:10
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هبة بريس - وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين طالبي لجوء من إريتريا وبين قوات الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت بالعاصمة تل أبيب .

وأصيب 114 شخصا على الأقل من المتظاهرون الذين ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة، كما أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة 30 شرطيا، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ونقل 11 مصابا بطلقات نارية إلى المستشفى أربعة منهم حالتهم خطيرة.

بحسب بيان الشرطة، بدأت الاشتباكات على خلفية اعتراض المتظاهرين على تنظيم مؤتمر من إريتريين داعمين لنظام بلادهم جنوب تل أبيب، حيث هاجم المعترضون مكان المؤتمر بعد أن تجاوزوا الحواجز التي نصبتها الشرطة.

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تعليق واحد

  1. ان اسرائيل دوله عنصريه باماياز حتى مع اليهود، ؟تذكرون يوم رفضت ادارة نقل الدم باسرائيل قطف دم من اثيوبي؟
    ان اول الغيث قطره، لعلها شراره تشعل هذا الكيان المزروع في قلبنا.

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