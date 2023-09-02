قرعة دوري إفريقيا..الوداد الرياضي يواجه إنيمبا النيجيري في ربع النهائي

هبة بريس - و م ع

أسفرت قرعة دوري إفريقيا لكرة القدم في نسخته الأولى، التي جرت اليوم السبت 2 شتنبر بالقاهرة، عن مواجهة فريق الوداد الرياضي في ربع النهائي فريق إنيمبا النيجيري.

كما يواجه نادي الأهلي المصري سيمبا التنزاني، والترجي التونسي فريق مازيمبي من الكونغو الديموقراطي، وصن داونز الجنوب إفريقي فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي.

يذكر أن (الكاف) كانت قد ذكرت، في بيان على موقعها الرسمي، أن تنظيم رزنامة النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم سيتم على أساس خوض مباراة داخل الديار، ومباراة خارجها، وستبدأ المنافسة بالدور ربع النهائي، يليه الدور نصف النهائي والنهائي، حيث ستقام المباريات ذهابا وإيابا.

وستقام هذه النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم، على مدار 4 أسابيع، مع حفل الافتتاح، وستجرى المباراة الأولى، يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام بتنزانيا.

كما أن الدور نصف النهائي سيقام بين 29 أكتوبر و1 نونبر 2023، فيما ستقام مباراتي النهائي، التي ستحدد المتوج بلقب النسخة الأولى من منافسة دوري إفريقيا لكرة القدم، يومي 5 و11 نونبر 2023.

وتعتبر هذه النسخة الأولى بمثابة مقدمة لمنافسة دوري إفريقيا لكرة القدم، التي ستجمع بين أفضل 24 ناديا لكرة القدم في القارة الإفريقية، والتي ستبدأ خلال الموسم الكروي 2024/2025.

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