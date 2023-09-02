قرعة دوري إفريقيا..الوداد الرياضي يواجه إنيمبا النيجيري في ربع النهائي

2023-09-02 / 18:48
0
هبة بريس - و م ع

أسفرت قرعة دوري إفريقيا لكرة القدم في نسخته الأولى، التي جرت اليوم السبت 2 شتنبر بالقاهرة، عن مواجهة فريق الوداد الرياضي في ربع النهائي فريق إنيمبا النيجيري.

كما يواجه نادي الأهلي المصري سيمبا التنزاني، والترجي التونسي فريق مازيمبي من الكونغو الديموقراطي، وصن داونز الجنوب إفريقي فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي.

يذكر أن (الكاف) كانت قد ذكرت، في بيان على موقعها الرسمي، أن تنظيم رزنامة النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم سيتم على أساس خوض مباراة داخل الديار، ومباراة خارجها، وستبدأ المنافسة بالدور ربع النهائي، يليه الدور نصف النهائي والنهائي، حيث ستقام المباريات ذهابا وإيابا.

وستقام هذه النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم، على مدار 4 أسابيع، مع حفل الافتتاح، وستجرى المباراة الأولى، يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام بتنزانيا.

كما أن الدور نصف النهائي سيقام بين 29 أكتوبر و1 نونبر 2023، فيما ستقام مباراتي النهائي، التي ستحدد المتوج بلقب النسخة الأولى من منافسة دوري إفريقيا لكرة القدم، يومي 5 و11 نونبر 2023.

وتعتبر هذه النسخة الأولى بمثابة مقدمة لمنافسة دوري إفريقيا لكرة القدم، التي ستجمع بين أفضل 24 ناديا لكرة القدم في القارة الإفريقية، والتي ستبدأ خلال الموسم الكروي 2024/2025.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العصبة الماسية .. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع

العصبة الماسية .. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع

2023-09-02 / 13:52
Photo of بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. امرابط: “شرف كبير بأن أمثل فريق أحلامي”

بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. امرابط: “شرف كبير بأن أمثل…

2023-09-02 / 10:00
Photo of في آخر الساعات.. برشلونة يتعاقد مع الثنائي البرتغالي فيلكس وكانسيلو

في آخر الساعات.. برشلونة يتعاقد مع الثنائي البرتغالي فيلكس…

2023-09-02 / 09:49
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يهز شباك ياسين بونو في قمة الدوري السعودي

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يهز شباك ياسين بونو…

2023-09-01 / 20:00
Photo of مدرب ليفربول يرد على تصريحات رئيس الفيفا بشأن الدوري السعودي

مدرب ليفربول يرد على تصريحات رئيس الفيفا بشأن الدوري…

2023-09-01 / 18:23
Photo of قادما من برشلونة.. ريال بيتيس يضم المغربي عبدالصمد الزلزولي

قادما من برشلونة.. ريال بيتيس يضم المغربي عبدالصمد الزلزولي

2023-09-01 / 16:52
Photo of رسميا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الاسباني

رسميا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الاسباني

2023-09-01 / 15:28
Photo of سفيان امرابط لاعبا جديدا لنادي مانشستر يونايتد 

سفيان امرابط لاعبا جديدا لنادي مانشستر يونايتد 

2023-09-01 / 14:39
Photo of بعد واقعة المحمدية.. سلطات البيضاء تتجه لمنع جمهور الجيش من التنقل للكلاسيكو

بعد واقعة المحمدية.. سلطات البيضاء تتجه لمنع جمهور الجيش…

2023-09-01 / 14:01
Photo of رسميا.. استدعاء لامين يامال إلى قائمة المنتخب الإسباني

رسميا.. استدعاء لامين يامال إلى قائمة المنتخب الإسباني

2023-09-01 / 13:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق