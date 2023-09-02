نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام المحاكم الدولية

هبة بريس – وجدة

قام نادي المحامين بالمغرب بزيارة مواساة و تضامن لأهالي ضحايا “جريمة السعيدية” الذي ذهب ضحيته مواطنان مغربيان تاها في المياه الجزائرية ليتم قتلهم على أيدي النظام العسكري الجزائري.

الضحيتين كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين عن طريق الخطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، قبل أن يتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.

وصرح مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب بأن هذا الاعتداء الإرهابي و البربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهم يعد خرقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974 تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق و الأشخاص في حالة تيهان أو ضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم.

وندد نادي المحامين بالمغرب بهذه “الجريمة” معتبرا أن هذا اعتداء جبان لعناصر جيش الخفر الجزائري الذين قتلوا مواطنين أعزلين كانا في حالة ضياع في البحر باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية أو عناصر الخفر .

وتعهد نادي المحامين بالمغرب بملاحقة المتورطين في هذا الحادث الإرهابي أمام المحاكم الدولية و المؤسسات الأممية لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، امس الجمعة، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة، في نفس يوم وقوع النازلة، لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، لافتة إلى أنه تم في إطار التحقيق، الاستماع إلى العديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

وكان كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار قد قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية .

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