مع الدخول المدرسي…منظومة مسار تُخلف الميعاد

2023-09-02 / 18:30
0

هبة بريس_ الرباط

تفاجأت الأطر الإدارية والتربوية سواء العاملة بالمديريات الاقليمية أو مؤسسات التعليم، بتوقف خدمات منظومة تدبير التمدرس أو البرنام المعروف ب”مسار”، مما خلف استياء وتذمر وارتباك على مستوى مسك المعطيات وتسجيلها..

وقد أكد العديد من رؤساء المؤسسات التعليمية منذ صباح اليوم السبت، على أنهم صادفوا مشاكل بالجملة في ولوج موقع منظومة مسار للتدبير المدرسي حيث أن المتصفح يرفض ولوج الموقع رغم المحاولات المتكررة وهو ما أحدث ارتباكا في التدبير المدرسي.

واعتبر كثيرون أن الوضع الحالي ساهم في خلق نوع من الارتباك داخل المؤسسات التعليمية وتعطيل الخدمات، إذ أن من المفروض أن يكون الهدف من مثل هذه المشاريع هو تسهيل العمل وتسريع وتيرته وتحسين مردودية العمل الإداري، والضبط والدقة في المواعيد، وليس العكس الذي بات عبارة عن نذير شأم يصادف كل متصفح.

وتساءل العديد من المهتمين والفاعلين بالقول: “إذا كان الهدف من تبني بلادنا لمنظومة تدبير التمدرس أو البرنام المعروف ب”مسار” بهدف إدماج التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم، والانتقال إلى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية، فإن الأمر تحول إلى مادة للنقاش حول المشاكل التي تعترض تنزيله على أرض الواقع تنزيلا صحيحا وواقعيا في ظل نذرة وسائل العمل، وضعف الموارد البشرية خاصة في التعليم الابتدائي مساعدين “إداريين” ناهيك عن ضعف الصبيب أو انعدامه أحيانا في بعض المناطق، بالإضافة إلى “الخوادم” المعتمدة من الوزارة الوصية لا تساعد بالشكل الكافي في ولوج البرنام والقيام بالعمل بالشكل العادي بسبب البطء الكبير خاصة في أوقات الذروة التي تصادف ادخال نقط المراقبة المستمرة مع نهاية كل مرحلة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر أمام البرلمان

رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر…

2023-09-02 / 20:23
Photo of الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة فاس – مكناس

الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة…

2023-09-02 / 20:05
Photo of الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي وجبان”

الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي…

2023-09-02 / 19:41
Photo of مجلس الشامي يصادق على رأيين حول الترخيص لاستغلال الموارد الطبيعية والحوسبة السحابية

مجلس الشامي يصادق على رأيين حول الترخيص لاستغلال الموارد…

2023-09-02 / 19:22
Photo of منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال فتيل التوتر بالمنطقة

منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال…

2023-09-02 / 19:03
Photo of نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام المحاكم الدولية

نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام…

2023-09-02 / 18:42
Photo of نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر ويوصي بحل واقعي لنزاع الصحراء

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر…

2023-09-02 / 18:23
Photo of اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

2023-09-02 / 17:32
Photo of انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

2023-09-02 / 16:25
Photo of مرسوم الصفقات العمومية.. ثورة في تدبير الطلبية العمومية بالمغرب

مرسوم الصفقات العمومية.. ثورة في تدبير الطلبية العمومية بالمغرب

2023-09-02 / 15:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق