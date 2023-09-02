A woman displays a slogan on a glove during a demonstration to protest femicide and violence against women in Nantes, France, November 25, 2019. REUTERS/Stephane Mahe

جـ..ـرائم قـ..ـتل النساء في فرنسا.. مـ..ـقتل 118 امرأة سنة 2022

2023-09-02 / 18:26
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هبة بريس - وكالات

قُتلت 118 امرأة خلال سنة 2022 في فرنسا على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، بحسب تقرير “وفيات العنف الزوجي”، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت.

ووفقا لهذه الحصيلة، التي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بعام 2021، تم تسجيل 145 حالة وفاة عنيفة بين الزوجين في العام 2022، ووفاة 118 امرأة و27 رجلا، وهو نفس الرقم المسجل تقريبا خلال السنة التي قبلها (143 وفيات).

وفي المتوسط، تُقتل امرأة في فرنسا كل ثلاثة أيام، وفقا للمصدر ذاته.

وتشير الدراسة إلى زيادة حادة في محاولات القتل بين الزوجين، حيث تم تسجيل 366 حادثة في العام 2022 مقارنة بـ 251 حادثة في 2021.

ووفقا للداخلية الفرنسية، “لم تتغير الصورة النمطية للجاني. فهو في الغالب ذكر (84 في المائة) يحمل الجنسية الفرنسية ويتراوح عمره بين 30 و49 عاما ولا يمارس أو لم يعد يمارس أي نشاط مهني”.

أما الضحايا من النساء فهن في أغلب الأحيان من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاما وعاطلات عن العمل.

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‫5 تعليقات

  1. النساء أصبحن قليلات الأدب مع الرجال في كل بقاع العالم و ذلك نظرا للقوانين المدنية الوضعية التي أعطت للمرأة أكثر مما تستحق

  2. صبحان الله مهما تقدم العلم في هده الحيات ليس هناك كحياة الاسلام لمن يطبقها يعيش في نعيم ونعم بالله

  3. كتر العنف وصرنا نعيش معيشة الغابات بلا احترام ولا تقدير لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  4. يجب أن يكون هناك الاحترام والتقدير والالتزام بالمسؤولية من الطرفين في الحيات الزوجية ان لم توجد هده الركائز لاوجود لحياة هنيئة

  5. هناك نسبة مؤوية من العنف في حق النساء سببها عدم الاستقرار المادي والميهني اغلب العائلات عاطلين عن العمل وهدا يشكل خطورة في الحيات الزوجية للاسف

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