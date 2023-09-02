نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر ويوصي بحل واقعي لنزاع الصحراء

هبة بريس - الرباط

قام نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ، جوشوا هاريس بزيارة إلى مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين، والجزائر في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية ،

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الزيارة عرفت التشاور مع ممثلي الجبهة الانفصالية ومسؤولين جزائريين ، حيث دعا هاريس خلال الزيارة إلى التحلي بروح التسوية والواقعية، كما شدد أيضا على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء المغربية.

وحاولت جبهة البوليساريو الانفصالية أمس الجمعة التشويش على الزيارة التي يقوم بها المسؤول الأمريكي الى مخيمات تندوف والمنطقة ، بالدفع ببعض مرتزقتها الى المنطقة العازلة قصد افتعال توتر مفترض قبل أن تنهي مسيرة مغربية أحلام قيادة الرابوني .

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