اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

2023-09-02 / 17:32
6
ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفلان شقيقين ( طفل 11 عام و طفلة 13 عام) مصرعهما غرقا بشاطئ جماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها.

وكان والدهما بمعية بعض المصطافين ، قد حاولوا انقاذهنا لكن بعد فوات الاوان ،مما عجل بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وسيارة نقل الأموات والإسعاف إلى عين المكان، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية لترتيب المسؤوليات القانونية قبل أن يتم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة طنجة

برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة…

2023-09-02 / 20:36
Photo of رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر أمام البرلمان

رابطة تدعو للاحتجاج على مـ..ـقتل مغربين برصاص عسكر الجزائر…

2023-09-02 / 20:23
Photo of الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة فاس – مكناس

الدخول المدرسي..زيارات ميدانية تقود بنموسى لعدد من المدارس بجهة…

2023-09-02 / 20:05
Photo of الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي وجبان”

الاتحاد الاشتراكي : مقـ..ـتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري تصرف”وحشي…

2023-09-02 / 19:41
Photo of مجلس الشامي يصادق على رأيين حول الترخيص لاستغلال الموارد الطبيعية والحوسبة السحابية

مجلس الشامي يصادق على رأيين حول الترخيص لاستغلال الموارد…

2023-09-02 / 19:22
Photo of منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال فتيل التوتر بالمنطقة

منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال…

2023-09-02 / 19:03
Photo of نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام المحاكم الدولية

نادي المحامين يتعهد بملاحقة المتورطين في “جـ..ـريمة السعيدية” أمام…

2023-09-02 / 18:42
Photo of مع الدخول المدرسي…منظومة مسار تُخلف الميعاد

مع الدخول المدرسي…منظومة مسار تُخلف الميعاد

2023-09-02 / 18:30
Photo of نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر ويوصي بحل واقعي لنزاع الصحراء

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور مخيمات تندوف والجزائر…

2023-09-02 / 18:23
Photo of انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

انطلاق عملية انتقاء وإدماج المجندين الجدد للخدمة العسكرية

2023-09-02 / 16:25

‫6 تعليقات

  2. هناك اخطاء تقع لي بعض الناس في قضائهم عطلة الصيف الا وهو عدم توعية اطفالهم بالسباحة في البحر

  3. حقا قدر الله وماشاء فعل ولا مفر من قدره الا هناك بعض التهور من الاباء والاطفال ان لله وان اليه راجعون

  6. اللهم برد علا اهليهم وانزل الصبر عليهم وكن عونا لهم في محنتهم انت ارحم بهم فليس هناك مصيبة كمصيبة الموت فراقها صعب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق