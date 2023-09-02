اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي طفلان شقيقين ( طفل 11 عام و طفلة 13 عام) مصرعهما غرقا بشاطئ جماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها.
وكان والدهما بمعية بعض المصطافين ، قد حاولوا انقاذهنا لكن بعد فوات الاوان ،مما عجل بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وسيارة نقل الأموات والإسعاف إلى عين المكان، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية لترتيب المسؤوليات القانونية قبل أن يتم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى.
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6 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
هناك اخطاء تقع لي بعض الناس في قضائهم عطلة الصيف الا وهو عدم توعية اطفالهم بالسباحة في البحر
حقا قدر الله وماشاء فعل ولا مفر من قدره الا هناك بعض التهور من الاباء والاطفال ان لله وان اليه راجعون
عزائنا واحد اللهم رحمهم وجعلهم في رحماتك والصبر لي والديهما يارب العالمين
اللهم كفينا شر ماتوخفيه لنا الاقدار ورحمهم الله برحماته
اللهم برد علا اهليهم وانزل الصبر عليهم وكن عونا لهم في محنتهم انت ارحم بهم فليس هناك مصيبة كمصيبة الموت فراقها صعب