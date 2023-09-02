اشتوكة : مياه الشاطئ تبتلع طفلين شقيقين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفلان شقيقين ( طفل 11 عام و طفلة 13 عام) مصرعهما غرقا بشاطئ جماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها.

وكان والدهما بمعية بعض المصطافين ، قد حاولوا انقاذهنا لكن بعد فوات الاوان ،مما عجل بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وسيارة نقل الأموات والإسعاف إلى عين المكان، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية لترتيب المسؤوليات القانونية قبل أن يتم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى.

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