النيجر: السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً ولا يملك إقامة

هبة بريس- وكالات

بعدما تصاعدت الأجواء المشحونة بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، عقب تهديد الانقلابيين بطرد الدبلوماسيين، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مبنى السفارة.

وأعلن القضاء في النيجر أن السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية برفض استدعاء وزارة الخارجية، مشدداً على أنه لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.

وكشف عن بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7