النيجر: السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً ولا يملك إقامة

2023-09-02 / 16:20
2
هبة بريس- وكالات

بعدما تصاعدت الأجواء المشحونة بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، عقب تهديد الانقلابيين بطرد الدبلوماسيين، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مبنى السفارة.

وأعلن القضاء في النيجر أن السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية برفض استدعاء وزارة الخارجية، مشدداً على أنه لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.

وكشف عن بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين الشرطة وطالبي لجوء من إريتريا

اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين الشرطة وطالبي لجوء…

2023-09-02 / 19:10
Photo of جـ..ـرائم قـ..ـتل النساء في فرنسا.. مـ..ـقتل 118 امرأة سنة 2022

جـ..ـرائم قـ..ـتل النساء في فرنسا.. مـ..ـقتل 118 امرأة سنة…

2023-09-02 / 18:26
Photo of الغابون.. قائد الانقلاب يعلن إعادة فتح الحدود

الغابون.. قائد الانقلاب يعلن إعادة فتح الحدود

2023-09-02 / 16:07
Photo of بعد القمر.. الهند تطمح لإرسال بعثة لدراسة الشمس

بعد القمر.. الهند تطمح لإرسال بعثة لدراسة الشمس

2023-09-02 / 12:15
Photo of رئيس غواتيمالا المنتخب: مخطط “انقلابي” يمنعني من تولي السلطة

رئيس غواتيمالا المنتخب: مخطط “انقلابي” يمنعني من تولي السلطة

2023-09-02 / 11:34
Photo of صادم.. شرطي أمريكي يطلق النار على امرأة حامل

صادم.. شرطي أمريكي يطلق النار على امرأة حامل

2023-09-02 / 11:00
Photo of الصحة العالمية: إصابات كورونا عالمياً في ارتفاع

الصحة العالمية: إصابات كورونا عالمياً في ارتفاع

2023-09-02 / 10:49
Photo of ماسك: ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في طريقها إلى “إكس”

ماسك: ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في طريقها إلى “إكس”

2023-09-02 / 09:59
Photo of قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات “أكثر ديموقراطية”

قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات “أكثر ديموقراطية”

2023-09-02 / 09:28
Photo of “ماكرون” يقول إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول

“ماكرون” يقول إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول

2023-09-01 / 21:34

‫2 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فعلا لم يعد هناك ما نسمع به يوفرحنا اللهم حسن الخاتمة

    1

  2. يارب لانسالك رد القضاء ولكن ان تلطف بعبادك فوق ارضك ونعيش في سلام بلا حروب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق