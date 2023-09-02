عقب وفاة والدتها..أول تعليق لإيمان الشميطي

2023-09-02 / 16:51
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت خريجة برنامج “أرب جوت تالنت” في نسخته العربية رسالة شكر و امتنان لكل من واساها في مصابها الجلل أو بعث لها رسالة تعزية.

ونشرت الفنانة المغربية صورة تجمعها بوالدتها مرفوقة بالآية الكريمة: “ووَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) الأحقاف.صـدق الله العظـيم”.

وواصلت الفنانة المغربية تعليقها :“لبت نداء ربها أمي الغالية الحبيبة المغفور لها بإذن الله لطيفة لحليتي، اللهم اغفر لها وثبتها وامنن عليها بجنات النعيم”.

وأضافت: “كل الشكر و الامتنان لكل من أدى واجب التعزية والمواساة سواء بالدعاء او إتصل أو بعث برسالة أو بالحضور، أسأل الله أن لا يريكم مكروه في من تحبّون لا تنسونا من دعواتكم لنا بالصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل، االحمد لله”.

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‫4 تعليقات

  1. وادا دكرتم امواتكم فادعو لهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم ارحمهم واغفر لهم جميعا يارب العالمين

  3. ندعو الله لامك وامهات الموسلمين ان يتغمدهم الله برحماته التي وسعت السماوات والأرض وان يصبررنا علا فراقهم

  4. يقال يموت المرء ولا يبقا له في الدنيا الا ثلاث ومنها ابن صالح يدعو له فاللهم ارحم امهاتنا وامهات الموسلمين والموسلمات

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