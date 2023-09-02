الغابون.. قائد الانقلاب يعلن إعادة فتح الحدود

هبة بريس - وكالات

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أُغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال أولريك مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إن اللجنة ” “قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية” بدءًا من اليوم السبت.

وبعد الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها، أطاح العسكريون، الأربعاء، في الرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم الغابون 14 عامًا تلت تولّي والده عُمر الرئاسة لأكثر من 4 عقود.

وبينما لم ترفع السلطات حظر التجوال المفروض في البلاد، بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحًا، أشار مانفومبي إلى أن “المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم”.

ووعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الجمعة، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة “أكثر ديمقراطية” و”أكثر احترامًا لحقوق الإنسان”، لكن “بلا تسرّع”.

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