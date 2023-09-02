يهم ساكنة تازة.. إعلان عن اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب

ع محياوي _ هبة بريس

تنهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة إلى علم زبنائها الكرام أن الاضطرابات المسجلة في توزيع الماء تعزى بالاساس إلى ضعف في الانتاج (50 %) جراء إصلاحات بقناة جلب المياه من سد” باب لوطا ” من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و كذلك انقطاع التيار الكهربائي على مستوى بعض منشآت الضخ التابع للمكتب مما أدى إلى استمرار توقف جلب المياه من السد.

ونظرا لتوالي هذه الاحداث الغير متوقعة و الخارجة عن إرادة الوكالة الشيء الذي أدا الى انخفاض حاد في مستويات التخزين سيسجل اضطراب في التزويد بالماء ببعض أحياء المدينة خلال الساعات المقبلة.

وإذ تعتذر الوكالة لزبنائها المعنيين عن الإزعاج الناتج عن هذا الطارئ الاستثنائي الخارج عن إرادتها، تخبر أن التزويد بالماء الصالح للشرب يمكن أن يأخذ سيره العادي بدون سابق إعلان فور توفر الموارد المائية الكافية بخزانات الوكالة.

هدا وتجدر الإشارة أن المشكل الحاصل هو مشكل عرضي خارج عن إيرادة الجهات المعنية المكتب الوطني للكهرباء والماء للشرب ” قطاع الماء ” ، وسوف يتم التغلب عليه و إصلاحه، فمدينة تازة عاشت فترة إستقرار جيدة بخصوص الماء الصالح للشرب أيام عيد الأضحى و دخول فصل الصيف الذي إتسم بحرارته المفرطة ، هبة بريس عاينت ذلك عبر جولة أجرتها بأحياء المدينة في ثاني عيد الأضحى وفصل الصيف فكانت إرتسامات الساكنة هي التنويه بخدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “زيرو مشكل”.

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