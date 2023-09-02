نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مصحوبة بالبرَد بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرَد (من 25 إلى 45 ملم) ستهم، اليوم السبت وغدا الأحد، عددا من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية الرعدية القوية، مرتقبة اليوم السبت، بكل من فكيك، كرسيف، دريوش، وجدة أنجاد، بركان، جرادة، تاوريرت، الناظور، بولمان، ميدلت تازة والحسيمة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وإلى غاية يوم غد الأحد على الساعة السادسة صباحا.
كما يرتقب أن تهم زخات رعدية (15-25 ملم) أقاليم الدار البيضاء، المحمدية، بن سليمان، الصخيرات، تمارة، سطات، الرباط، سلا والقنيطرة، ابتداء من اليوم السبت على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة العاشرة صباحا.
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14 تعليقات
اللهم اسقينا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا
اللهم اسقي عبادك ماتراه لنا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا صالحا من امطار رحماتك
نحمد الله ونشكره على ما انزله علينا من السماء من امطار الخير كريم ورحيم نحمده ونشكره ولا نكفره
الله يعطيهانا اعلا قد انفع احمدناه وشكورناه الله يرحمنا برحمته الواسعه
اللهم انك كريم ورزاق ورحمان لاراحم لنا من بعدك الا انت فارزقنا غيثا نافعا
لعلها انشاالله بوشرة خير لهدا العام انشاالله اللهم لك الحمد والشكر ادا رضية ولك الحمد والشكر بعض الرضى
لم يريدو اخلاء الشواطىء فطريدو منها بقدرته القادر على كل شيء الحمدلله على خيراته التي امطرت
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
امطار الخير والرحمة…
عودة الأمطار ولله الحمد..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يآرب العالمين…
هاته الأمطار ستنخفض بسببها درجة الحرارة..
الحمد لله كما جاء في الذكر الحكيم : ولئن شكرتم لأزيدنكم..