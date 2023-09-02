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نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مصحوبة بالبرَد بهذه المناطق

2023-09-02 / 14:20
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرَد (من 25 إلى 45 ملم) ستهم، اليوم السبت وغدا الأحد، عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية الرعدية القوية، مرتقبة اليوم السبت، بكل من فكيك، كرسيف، دريوش، وجدة أنجاد، بركان، جرادة، تاوريرت، الناظور، بولمان، ميدلت تازة والحسيمة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وإلى غاية يوم غد الأحد على الساعة السادسة صباحا.

كما يرتقب أن تهم زخات رعدية (15-25 ملم) أقاليم الدار البيضاء، المحمدية، بن سليمان، الصخيرات، تمارة، سطات، الرباط، سلا والقنيطرة، ابتداء من اليوم السبت على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة العاشرة صباحا.

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