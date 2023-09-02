العصبة الماسية .. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع
هبة بريس
واصل البطل المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي تألقه بعد فوزه بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامن بالصين، السبت، ضمن الجولة 12 من العصبة الماسية لألعاب القوى هذا الموسم.
و أنهى البقالي هذا السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و10 ثواني و 31 جزء من المائة.
هذا ويشار الى أن البطل سفيان البقالي فاز بـ 15 ملتقى ماسي سابق.
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4 تعليقات
ألف مبروك للبطل العالمي سفيان البقالي..
هنيئا لنا بإبن مدينة فاس العالمية ..
سفيان البقالي بطل المغرب وبطل العالم في سباق 3000 متر موانع ..
مليون مبروك له والحمد لله على هذه النعم المتتالية ..