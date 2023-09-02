العصبة الماسية .. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع

هبة بريس

واصل البطل المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي تألقه بعد فوزه بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامن بالصين، السبت، ضمن الجولة 12 من العصبة الماسية لألعاب القوى هذا الموسم.

و أنهى البقالي هذا السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و10 ثواني و 31 جزء من المائة.

هذا ويشار الى أن البطل سفيان البقالي فاز بـ 15 ملتقى ماسي سابق.

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