العصبة الماسية .. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع

2023-09-02 / 13:52
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هبة بريس

واصل البطل المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي تألقه بعد فوزه بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامن بالصين، السبت، ضمن الجولة 12 من العصبة الماسية لألعاب القوى هذا الموسم.

و أنهى البقالي هذا السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و10 ثواني و 31 جزء من المائة.

هذا ويشار الى أن البطل سفيان البقالي فاز بـ 15 ملتقى ماسي سابق.

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‫9 تعليقات

  6. هدا مانتمناه لي شبابنا كل التقدم والنجاح الدائم لي بطلنا البقالي والمزيد من الفوز والميداليات الذهبية

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  7. كلنا فخرا وفرحة غمرة قلوب المغاربة كاملتا الف مبروك لي بطلنا سفيان بهدا النجاح

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  8. نحمد الله على رايات هدا الوطن الحبيب رفرفت فوق هده الارض بمجهودات هدا البطل العالمي سفيان البقالي الف مبروك

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