الملك: نتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة بين المغرب والفيتنام

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية فخامة السيد فو فان تيونغ ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس فو فان تيونغ، وأصدق المتمنيات للشعب الفيتنامي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين شعبينا، أود أن أؤكد لكم رغبتي في مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تطوير تعاوننا الثنائي في جميع الميادين”.

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