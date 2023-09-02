الملك: نتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة بين المغرب والفيتنام

2023-09-02 / 12:54
1
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية فخامة السيد فو فان تيونغ ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس فو فان تيونغ، وأصدق المتمنيات للشعب الفيتنامي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين شعبينا، أود أن أؤكد لكم رغبتي في مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تطوير تعاوننا الثنائي في جميع الميادين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حمد الله” يسجل في شباك “بونو” ويخسر

“حمد الله” يسجل في شباك “بونو” ويخسر

2023-09-01 / 22:17
Photo of في هذه الذكرى .. بوريطة ولافروف يتبادلان رسائل التهنئة

في هذه الذكرى .. بوريطة ولافروف يتبادلان رسائل التهنئة

2023-09-01 / 19:38
Photo of بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

2023-09-01 / 14:15
Photo of بمشاركة المغرب.. اجتماع وزاري بالقاهرة للتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

بمشاركة المغرب.. اجتماع وزاري بالقاهرة للتحضير للقمة العربية التنموية…

2023-09-01 / 09:45
Photo of مسؤول مغربي : حين يتعلق الأمر بقضية الصحراء يتحول بعض الصحافيين الاسبان إلى نشطاء!

مسؤول مغربي : حين يتعلق الأمر بقضية الصحراء يتحول…

2023-08-31 / 22:42
Photo of ” الخيبات الافريقية ” يواجهها ماكرون بالحرب على” العباية “

” الخيبات الافريقية ” يواجهها ماكرون بالحرب على” العباية…

2023-08-31 / 21:48
Photo of عاجل : مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يعلق جميع أنشطة الغابون

عاجل : مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يعلق جميع…

2023-08-31 / 19:32
Photo of ” عطاف ” رافضا محاكمة خالد نزار … القضاء السويسري ” رجعي ” !!!

” عطاف ” رافضا محاكمة خالد نزار … القضاء…

2023-08-31 / 19:09
Photo of دبلوماسي تونسي ..غير مقبول أن يتدخل عطاف في شؤون البلاد الداخلية

دبلوماسي تونسي ..غير مقبول أن يتدخل عطاف في شؤون…

2023-08-31 / 18:27
Photo of بايتاس: الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين واحد من أولويات الحكومة

بايتاس: الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين واحد من أولويات…

2023-08-31 / 14:23

تعليق واحد

  1. عشرين سنة من التطلع والبلورة وكل سنة المغرب يتراجع بمآت السنين ، بلا بلا بلا ، كلام كله فراغ ، رائحة التغيير بدأت تفوح بافريقيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق