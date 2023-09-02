بعد القمر.. الهند تطمح لإرسال بعثة لدراسة الشمس

2023-09-02 / 12:15
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هبة بريس - وكالات

بعد نجاح هبوط الهند على سطح القمر بمركبة تشاندرايان-3، من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الهندية صاروخا اليوم السبت لدراسة الشمس.

ويهدف أول مسبار شمسي فضائي في الهند إلى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض.

وأطلق على المسبار اسم أديتيا-إل1، المأخوذ من كلمة هندية تعني الشمس، ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ في الساعة 1150 صباحا (0620 بتوقيت جرينتش).

وتم تصميم المسبار أديتيا-إل1 بحيث يتمكن من قطع مسافة تصل إلى نحو 1.5 مليون كيلومتر على مدى أربعة أشهر والوصول إلى ما يشبه ساحة انتظار في الفضاء حيث تميل الأشياء إلى البقاء في مكانها بسبب توازن قوى الجاذبية، الأمر الذي يقلل استهلاك المركبة الفضائية للوقود.

وتسمى هذه المناطق نقاط لاجرانج، التي سميت على اسم عالم الرياضيات الإيطالي الفرنسي جوزيف لوي لاجرانج.

وقال علماء من منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنه من الممكن أن تساعد البيانات الواردة من البعثة على المدى الطويل في فهم تأثير الشمس على أنماط مناخ الأرض بشكل أفضل ومنشأ الرياح الشمسية، وهي تيار من الجسيمات التي تتدفق من الشمس عبر النظام الشمسي.

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‫6 تعليقات

  2. اي نعم قال تعالا العلم نور والجهل عار ولاكن هناك الكتير في بلادهم يجب أن تستوي ويعاد النضر لها ومنها الفقر والمعانات التي يعاني منها شعب الهند

  5. رغم تنوع الديانات والتقاليد وفي كل هده الدوامة من التنوع المعيشي الا انهم استطاعو الوصول الا ماوصلو له والله ماشاالله عليهم

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