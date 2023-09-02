نجاة الرجوي :” لا أفكر في الزواج مرة ثالثة”

2023-09-02 / 13:21
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القسم الفني: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية نجاة الرجوي على سؤال إحدى متابعاتها بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حول نيتها خوض تجربة الزواج للمرة الثالثة.

وقالت الفنانة المغربية :”لا أفكر في الزواج مرة ثالثة، الله يجعل البركة جربت حظي، وأخذت نصيبي، ورزقني ربي بغالي ويحيى الحمد لله “.

وواصلت الفنانة المغربية:”مشروع الزواج لا يغريني نهائيا، لكن يبقى الزواج قسمة ونصيب والله أعلم لما تخبئه لي الدنيا يا رب خير”.

وجدير بالذكر أن خريجة برنامج “ذافويس” في نسخته العربية دخلت القفص الذهبي لمرتين، و هي أم لطفلين غالي و يحيى.

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‫5 تعليقات

  2. فعلا لاندري ما تخباه الاقدار ولاكن لها الحق في اختيار حياتها وخصوصا خاضت تجربتين في الزواج ولم تنجح

  5. ليس هناك احد يختار قدره وقدره نحن مسيرين لا مخيرين اللهم كتب علينا مكاتيب خيرك ولاتجعلنا من القانطين

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