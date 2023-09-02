تنسيق أمني يسقط شخصين متلبسين بترويج المخدرات
مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الرباط ومكناس في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من توقيف شخصين أحدهما مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة.
وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة الرباط عن توقيف مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء يقيم بطريقة غير مشروعة بالمغرب، يبلغ من العمر 48 سنة، متلبسا بترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله عن حجز 300 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد مكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 1020 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.
وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
16 تعليقات
تحية تقدير واحترام للشرطة..
إغراق المجتمع بالمخدرات والشباب التائه ابحرت أحلامه ..
تجار السموم والامراض الخبيثة..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
نتمنى أن تكون حملة أمنية مكثفة للقضاء على تجار المخدرات..
تجار المخدرات ينشطون بمدن الريف والشمال..
تحية للأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
مشكورين على مجهوداتكم الجبارة ..
المخدرات تسيئ لسمعة بلدنا المغرب..
على القضاء عدم التساهل معهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات ..
عرف المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة ظاهرة ترويج المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر والفساد اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء المراهقين.
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
للاسف وطننا الحبيب جميل وكريم ولن يقدر عليه احد في هدا الكون الا انه له اعداء من نوع آخر الاوهو هؤلاء الموجرمين المدمرين لي شبابه اعانكم الله علا توقيفهم
اللهم انتقم منهم ومن كل من يدمر اخاه في الاسلام وكما يقال كما تدين تدان
ان الله يمهل ولا يهمل والله كل من يظلم اخاه اي كان فوق ارضه الا وانتقم الله له صبحانه هو الرحمان الرحيم بعباده
صبحان الله خلقنا الله احسن من اي شيء فوق ارضه وللاسف هناك بعض الناس لايستحقون ان يعيشون عليها لي سبب اجرامهم عليها اللهم نتقم منهم