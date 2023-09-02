تنسيق أمني يسقط شخصين متلبسين بترويج المخدرات

هبة بريس

مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الرباط ومكناس في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من توقيف شخصين أحدهما مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة الرباط عن توقيف مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء يقيم بطريقة غير مشروعة بالمغرب، يبلغ من العمر 48 سنة، متلبسا بترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله عن حجز 300 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد مكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 1020 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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