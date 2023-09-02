الصورة تعبيرية

تنسيق أمني يسقط شخصين متلبسين بترويج المخدرات

2023-09-02 / 10:34
0
هبة بريس

مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الرباط ومكناس في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من توقيف شخصين أحدهما مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة الرباط عن توقيف مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء يقيم بطريقة غير مشروعة بالمغرب، يبلغ من العمر 48 سنة، متلبسا بترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله عن حجز 300 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد مكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 1020 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حجز كمية مهمة من مخدري “البوفا” و”الاكستازي” بباب سبتة

حجز كمية مهمة من مخدري “البوفا” و”الاكستازي” بباب سبتة

2023-09-02 / 11:17
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-02 / 09:15
Photo of هذه كل توصيات “الباطرونا” حول مشروع قانون مالية 2024

هذه كل توصيات “الباطرونا” حول مشروع قانون مالية 2024

2023-09-01 / 22:29
Photo of ضبط “كوكايين” قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف 6 مشتبه بهم

ضبط “كوكايين” قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف 6 مشتبه…

2023-09-01 / 22:00
Photo of عمور : محطة السعيدية سيكون لها دور محوري في التنمية السياحية

عمور : محطة السعيدية سيكون لها دور محوري في…

2023-09-01 / 20:59
Photo of الراشدية : مطالب حقوقية لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

الراشدية : مطالب حقوقية لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

2023-09-01 / 20:48
Photo of بسبب الاقتطاعات .. المتصرفون التربويون يقاطعون ويحتجون

بسبب الاقتطاعات .. المتصرفون التربويون يقاطعون ويحتجون

2023-09-01 / 20:28
Photo of شكيب لعلج يعلن تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور

شكيب لعلج يعلن تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى…

2023-09-01 / 19:30
Photo of تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

2023-09-01 / 19:07
Photo of المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا

المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا

2023-09-01 / 18:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق